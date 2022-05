Rita Rusic chi è: dove e quando è nata, età, altezza, biografia, Cecchi Gori, figli, fidanzato

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Rita Rusic sarà tra gli ospiti nel salotto di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Rita Rusic

Rita Rusic è nata a Parenzo, in Croazia, il 16 maggio 1960 e quindi ha 62 anni. Segno zodiacale: toro: Altezza: 175 cm. Dopo i primi anni in Croazia Rita Rusic da piccola si trasferì a Busto Arsizio, in provincia di Milano. Dei suoi primi anni in Italia non si sa molto ma a partire dagli anni ’80 diventò una modella molto popolare e anche una protagonista delle cronache rosa e del gossip nostrano.

Rita Rusic divenne molto popolare quando recitò nel film cult di Diego Abatantuono Attila flagella di Dio.

I film di Rita Rusic

Rita Rusic ha poi lavorato anche in Grand Hotel Excelsior, regia di Castellano e Pipolo (1982), Il pentito, regia di Pasquale Squitieri (1985), Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì, regia di Adriano Celentano (1985), Russicum – I giorni del diavolo, regia di Pasquale Squitieri (1988) e Polvere, regia di Massimiliano D’Epiro e Danilo Proietti (2009).

Vittorio Cecchi Gori, marito, fidanzato, figli: la vita privata di Rita Rusic

Dal 1983 al 2000 Rita Rusic è stata sposata con Vittorio Cecchi Gori. La coppia ha avuto due figli: Mario e Vittoria.

Nel 2000 Rita e Vittorio divorziano e l’attrice e produttrice fonda la Rita Rusic Company, azienda che produce diversi film tra cui Scusa ma ti chiamo amore. Nel 2008 ha pubblicato anche il suo primo libro intitolato Jex Sex Diario erotico sentimentale. Più di recente ha partecipato a diversi programmi, come Ballando con le stelle, Pechino Express e il Grande Fratello Vip.

Dal 2007 è stata con Canio Mazzaro, ex della Santanché e la loro relazione è durata fino al 2011. Attualmente la Rusic è fidanzata con l’imprenditore 31enne Cristiano Di Luzio.