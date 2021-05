Ritanna Armeni chi è, dove e quando è nata, età, famiglia, figlia, vita privata e biografia

Chi è Ritanna Armeni, dove e quando è nata, età, famiglia, figlia, vita privata e biografia. La giornalista e scrittrice Ritanna Armeni è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su RaiUno.

Dove e quando è nata, età e biografia di Ritanna Armeni

Ritanna Armeni è nata a Brindisi il 12 luglio del 1947 e ha 73 anni di età. E’ una giornalista, saggista e conduttrice televisiva italiana. Ritanna Armeni fu in gioventù tra i simpatizzanti della formazione extraparlamentare Potere Operaio. Diventò giornalista professionista nel 1976 e, in seguito, redattrice di Noi donne, per poi collaborare alla nascita del quotidiano Il Manifesto.

I suoi successivi incarichi giornalistici furono per conto de Il Mondo, vari telegiornali e radiogiornali Rai, Rassegna Sindacale e Rinascita per poi approdare al quotidiano l’Unità, collaborazione che durò per otto anni, dal 1990 al 1998. Nello stesso anno Ritanna Armeni divenne portavoce dell’allora segretario di Rifondazione Comunista e futuro Presidente della Camera dei deputati, Fausto Bertinotti. Collabora con il Corriere della Sera Magazine e, in qualità di editorialista, con il quotidiano di Rifondazione Comunista, Liberazione. Dal settembre 2004 al febbraio 2008 ha condotto, assieme a Giuliano Ferrara, Otto e mezzo, in onda su La7.

Famiglia, figlia e vita privata di Ritanna Armeni

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Ritanna Armeni è sposata, ha una figlia e due nipoti. Nel 2005 divenne protagonista di una polemica con il giornalista Marco Travaglio, che la accusò, con riferimento a una puntata di Otto e mezzo di essersi “accucciata sulle ginocchia di Ferrara” mentre lui menava la vittima di turno. Queste dichiarazioni hanno suscitato la rabbia di Ritanna Armeni che ha definito Travaglio “un maschilista che usa parole di tono squadristico… Invece di contestarmi politicamente, ha preferito soffermarsi sul mio essere donna”. La polemica era stata lanciata dalle colonne de l’Unità, tramite la rubrica Bananas, successivamente chiamata Uliwood Party.