ROMA – Tony Colombo ospite di Lorella Boccia nel programma Rivelo parla della sua vita e della sua carriera. “Per fare successo ho fatto 3 milioni di euro di debiti”; ha detto Colombo alla conduttrice.

Colombo ha spiegato che si è indebitato con “brutta gente” per arrivare al successo: “E’ pazzesco pensarci. Ho dovuto fare debiti perché credevo in quello che facevo, nella mia arte. Quando sono arrivato a Napoli non avevo nulla; per avere successo e farsi pubblicità, ci volevano soldi”.

E aggiunge: “Ho chiesto soldi a persone sbagliate, così mi sono ritrovato all’interno di un vortice con brutta gente. Per ripagare questo debito ho cantato tre anni gratis ed ho fatto qualsiasi tipo di lavoro, anche non artistico. L’importante era campare. Una volta saldato quel debito, un giorno, venne una persona e mi disse ‘tutto bene, sei libero”.