Yari Carrisi: Mia sorella Ylenia è ancora viva, ho due o tre idee...

ROMA – Ylenia Carrisi è ancora viva? Secondo il fratello Yari Carrisi, è possibile: “Ho due o tre idee”. Queste le parole del figlio di Al Bano e Romina Power a Lorella Boccia durante l’intervista per il programma televisivo Rivelo.

Proprio come la madre Romina, Yari non si è mai arreso all’idea che la sorella potesse essere morta e non ha mai smesso di cercarla. Alla Boccia che chiede se l’abbia mai cercata da solo, lui risponde: “Certo, ho passato tanti anni della mia vita collezionando informazioni. A questo punto, però, lascio che sia lei a fare il passo”.

Dal 4 gennaio 1994 però di Ylenia non ci sono più tracce né notizie, tanto che Yari ha poi ammesso: “No, non mi è arrivata nessuna informazione da quel giorno lì”. E racconta di come lui quel giorno abbia smesso di voler diventare una persona famosa: “Hanno detto, hanno scritto delle cose incommentabili…”.

Una realtà da cui Yari vorrebbe evadere, proprio come avrebbe fatto Ylenia. Il fratello poi fa commuovere: “Io ho voglia di rivederla. Ylenia è una persona incredibile, di una cultura, di un’intelligenza…Ha trovato solo le persone sbagliate. Mi porterò per sempre nel cuore il ricordo che ho di lei. Abbiamo vissuto come degli zingari per anni. Lei è stata l’unica persona con la quale ho avuto quel tipo di complicità, di esperienza. E’difficile, con le fidanzate, dopo aver avuto una madre e una sorella così…”. (Fonte DPlay)