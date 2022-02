Roberta Capua, chi è, dove e quando è nata, età, altezza, vita privata, l’ex Massimilano Rosolino e i due matrimoni

Roberta Capua è una delle due conduttrici, insieme a Paola Di Benedetto, del Dopo Festival in onda su Rai Uno a partire da oggi, martedì 1° febbraio, dopo il Festival di Sanremo. Ma chi è Roberta Capua? Che cosa conosciamo della sua vita privata?

Dove e quando è nata, età, altezza: la biografia di Roberto Capua

Roberta Capua è nata a Napoli il 5 dicembre del 1968. Ha dunque 53 anni. E’ alta 180 cm. E’ figlia di Marisa Jossa, Miss Italia nel 1959, ed è cugina della virologa Ilaria Capua.

Dopo la maturità classica è stata a propria volta eletta, nel 1986, Miss Italia. L’anno successivo si è classificata al 2º posto al concorso internazionale Miss Universo.

Subito dopo il concorso e la vittoria a Miss Italia ha affiancato Claudio Cecchetto nella manifestazione musicale Vota la voce. Negli anni seguenti ha svolto la professione di modella, sfilando sulle passerelle di tutto il mondo e venendo ritratta sulle copertine di importanti riviste di moda.

Roberta Capua: dalla moda alla tv

Nel 1995 è tornata in tv, con la conduzione su Rete 4 della rubrica TgCinema.

Ha quindi sostituito per alcune settimane Paola Barale nel ruolo di valletta a La ruota della fortuna.

Dal 1995 ha condotto su Canale 5 Nonsolomoda, fino al 1997. Dal 1996 ha anche affiancato Luciano Rispoli alla conduzione del talk show Tappeto volante, su Telemontecarlo.

L’approdo in Rai

Al 1998 risale il passaggio in Rai, dove affianca Giancarlo Magalli alla conduzione di Fantastica Italiana. Dal 1998 al 2002 affianca Tiberio Timperi in Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia.

Nel 2002 conduce il programma Unomattina, affiancando nella prima edizione Luca Giurato e per le successive Marco Franzelli e Caterina Balivo.

Passa a Mediaset nel 2004, sostituendo Laura Freddi nel programma Buona Domenica, condotto da Maurizio Costanzo.

Nel 2005 le viene affidata la prima serata del sabato di Canale 5 con il programma Sei un mito. Nel 2006 conduce con Marco Liorni il programma Tutti pazzi per i reality. Nel 2008 nasce il figlio Leonardo e decide di allontanarsi dalla televisione.

Il ritorno di Roberta Capua in tv

Nel 2016 prende parte al game show Caduta libera ed è ospite di Reazione a catena. Nel 2017 partecipa come concorrente a Celebrity Masterchef Italia, vincendo la competizione.

L’anno seguente torna in Rai, dove conduce il talk show Brava! su Rai Premium. A partire dal 2019 su La7 conduce il programma Belli dentro belli fuori.

L’estate 2021 segna il suo ritorno su Rai 1, con la conduzione, insieme a Gianluca Semprini, di Estate in diretta.

Marito, compagno, figli: la vita privata di Roberta Capua

Roberta Capua ha avuto una relazione dal 2003 al 2005 con il nuotatore Massimiliano Rosolino. Si è poi sposata con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset.

Al 2011 risale il suo secondo matrimonio, con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli. I due hanno un figlio, Leonardo, nato nel 2008. La famiglia vive a Bologna.