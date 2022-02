Roberta Mantegna, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, i premi internazionali

Roberta Mantegna è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda oggi, martedì 15 febbraio, su Rai1. Ma chi è Roberta Mantegna? Che cosa sappiamo di lei, della sua vita privata e del suo percorso artistico?

Chi è, dove e quando è nata, età, altezza: la biografia di Roberta Mantegna

Roberta Mantegna è un giovane soprano italiano. E’ nata a Palermo nel 1988. Ha dunque 33 anni di età. A 8 anni inizia a cantare nel coro di voci bianche del Teatro Massimo di Palermo.

Nel 2009 si diploma in pianoforte e l’anno successivo in canto lirico al Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo.

Come spiega sul proprio sito, ottiene quindi il biennio di specializzazione di canto lirico al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari nel 2015, studiando tecnica vocale con Lucrezia Messa e repertorio con Domenico Colaianni.

Nel contempo si perfeziona con i soprani Dimitra Theodossiou e Renata Scotto all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

L’approdo al Petruzzelli di Bari

Fra il 2013 e il 2015 canta nel coro di 15 produzioni operistiche del Teatro Petruzzelli di Bari.

Nel luglio 2015 è cover di Davinia Rodríguez nella Medea in Corinto di Mayr al Festival della Valle d’Itria.

Dopo il debutto nei ruoli del titolo in Norma al Teatro Comunale di Treviso e in Maria Stuarda al Teatro dell’Opera di Roma, si è esibita recentemente in Carmen (Micaëla) alle Terme di Caracalla a Roma, ne Le nozze di Figaro (Contessa d’Almaviva) a Dubai in tournée con il Teatro di San Carlo di Napoli, ne I masnadieri (Amalia) a Roma, a Montecarlo e Valencia, ne Il corsaro (Gulnara) a Piacenza e Modena, ne Il pirata (Imogene) al Teatro alla Scala di Milano, ne Le Trouvère (Léonore) al Festival Verdi di Parma, ne La bohème (Mimì) al Teatro Massimo di Palermo e ne Il pirata in forma di concerto al Grand Théâtre de Genève.

I premi internazionali

Molti i riconoscimenti internazionali ricevuti da Roberta Mantegna: il secondo premio all’Iris Adami Corradetti di Padova nel 2014, il secondo premio e miglior voce femminile all’Umberto Giordano di Foggia nel 2015 e i primi premi al Toti Dal Monte di Treviso per il ruolo di Norma e al Vincenzo Bellini di Marsiglia nel 2016.

Marito, figli: la vita privata di Roberta Mantegna

Poco si sa della vita privata di Roberta Mantegna. Dal suo profilo Instagram RobertaMantegna non risultano relazioni pubbliche.