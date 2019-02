ROMA – Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti nonché presentatrice della Rai, rischia di perdere la vista.

Roberta lo ha scoperto di recente: “Già una volta ho rischiato di perdere la funzionalità dell’occhio destro. Tre mesi fa scoprii di avere la retina troppo sottile e una pressione sanguigna doppia rispetto alla norma”, ha raccontato a Gente. “Non che l’occhio sinistro sia perfetto, però l’altro è particolarmente rovinato” ha spiegato la Morise, conoscsiuta dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla trasmissione I Fatti Vostri.

Ora la ex di Carlo Conti da cui ha avuto una separazione burrascosa, vive un vero e proprio dramma e rischai di avere delle conseguenze gravissime. Si parla infatti del rischio che le si formino dei veri e propri fori fino all’emergere del glaucoma, malattia che se non viene affrontata in maniera adeguata induce alla cecità.

“Io ero già in uno stato avanzato di pericolo, – ha raccontato a Gente – per questo l’orzaiolo è diventato un calazio, una cisti sull’occhio dolorosissima”.

Alla fine si è operata, non dando retta a chi le sconsigliava qualsiasi intervento chirurgico: “Alla fine optai per l’operazione meno cruenta: quella con il laser” ma le cose, per Robeerta Morise non si sono risolte: “Il laser non ha completato il giro, ha lasciato la cicatrice aperta. Perciò si è ripresentata l’infezione. Per salvare l’occhio destro ora le sto provando tutte” ha concluso.