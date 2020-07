Roberta Rei, inviata de Le Iene, è stata vittima di un incidente mentre andava al mare. Il suo racconto su Instagram.

“Succede che volevo andare al mare, ma sono caduta dalle scale e sono finita in ospedale” esordisce Roberta Rei nella didascalia dell’ultima foto postata su Instagram e scattata in ospedale. Per fortuna niente di preoccupante, come poi specifica sempre l’inviata de Le Iene.

“Ma non è grave, solo doloroso. All’ospedale di Trapani sono stati bravissimi e io li ringrazio di cuore. Mandatemi energie positive, che noi a Napoli abbiamo quelle strane credenze. Tutto è bene quel che poteva andare male”, conclude la Rei.

Tantissimi i fan che l’hanno riempita di affetto e auguri di pronta guarigione. Anche tanti vip e colleghi de Le Iene, naturalmente, hanno subito commentato il post di Roberta Rei. Come Salvatore Esposito (il protagonista di Gomorra), Salvo Sottile, Rajae di Striscia la Notizia e Giulio Golia.

L’arrivo a Le Iene

A volere fortemente a Le Iene Roberta è stato Davide Parenti, come lei stessa aveva raccontato in un’intervista al settimanale DiPiù Tv.

“Mi ha chiesto se avevo dei lavori inediti. Glieli ho mostrati, gli sono piaciuti ed eccomi qui”, aveva rivelato la giornalista. Poi, dietro le quinte l’incontro con Nadia Toffa, amica e collega scomparsa il 13 agosto 2019 e alla quale Roberta Rei era particolarmente legata. “Per me è stata una maestra, una sorella maggiore. La sua scomparsa ha lasciato dentro di me un vuoto incolmabile” aveva raccontato pochi mesi dopo la morte di Nadia. (fonte INSTAGRAM)