MILANO – Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga, è stata intervistata dalla Gazzetta dello Sport. Nel corso di questa intervista a Francesco Velluzzi, ha dichiarato di non avere più rapporti con Zenga, ha svelato un vecchio flirt con Roberto Mancini, e ha esternato la sua volontà di tornare a fare televisione. Ha fatto un provino per Ballando con le stelle ma Milly Carlucci, dopo un provino, ha deciso di non prenderla.

Roberta Termali: “Volevo partecipare a Ballando con le stelle. Non mi hanno presa”

“Prima di Walter Zenga, Roberto Mancini. Ebbi una brevissima storia con lui, sarà durata due mesi. Lui e Vialli erano i gemelli del gol della Samp. Ero sempre molto timida, lo vidi poco, lui stava a Genova, avevo avuto prima un fidanzamento abbastanza lungo”.

“Con Zenga, ci conoscemmo nel programma di Odeon tv, ci sposammo nel 1992 in comune. Perché lui era gà stato sposato (con Elvira, marchigiana di San Benedetto). Un amore incredibile, durato fino al ‘97. Non l’ho mai tradito, ero e sono per la monogamia, decisamente tradizionalista. Abbiamo avuto due figli, Nicolò nell’89, Andrea nel ‘’93. Finì, lui stava già con Hoara Borselli con la quale si trasferì a Boston”.

“Non sento più Walter Zenga. Non ho mai chiesto niente per me, ma solo cose modeste per i figli. Con Nicolò ha anche un discreto rapporto, si sono visti a Dubai, si sentono. Entrambi i figli di Walter sono amici di Jacopo, l’altro maschio che ha avuto da Elvira (e andranno al suo matrimonio, a giugno). Ma Andrea col papà non parla più da anni”.

“Vorrei tornare in tv. Ho tante amiche con le quali sono ancora in contatto. Qualche nome? Antonella Clerici, Paola Perego e Paola Ferrari. Di recente ho fatto un provino per Ballando con le stelle ma Milly Carlucci non mi ha presa nonostante le avessi esternato la forte volontà di partecipare al programma”.

fonte: La Gazzetta dello Sport.