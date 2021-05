Roberto Angelini lascia Propaganda Live. Il musicista fa mea culpa e annuncia che si prenderà una pausa. “Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”, scrive sui social il musicista di Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi su La7, al centro di un caso dopo aver lui stesso rivelato di essere stato multato per aver fatto lavorare in nero una sua amica nel suo ristorante.

Roberto Angelini lascia Propaganda Live: “Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Prendo una pausa”. Fan divisi

Il post di Angelini, abbinato a una foto della chitarra nella custodia, divide anche in questo caso i suoi fan. Nei commenti, c’è chi ancora lo critica per le sue precedenti affermazioni sulla vicenda e chi lo invita semplicemente a “non scrivere più post di pancia”.

Roberto Angelini lascia Propaganda Live: “Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Prendo una pausa”. La vicenda

Tutto ha avuto inizio lo scorso 13 maggio, quando Angelini, pubblicando un selfie, aveva manifestato la delusione per una denuncia alla Guardia di Finanza da parte di una sua dipendente, definita dal cantante “pazza incattivita dalla vita”: “Gli occhi lucidi non sono per la multa ma per il tradimento ricevuto da una presunta amica che ha mangiato e dormito a casa mia..”. La replica della lavoratrice arriva attraverso una sua amica ma sempre via social: “C’era una volta una mia amica che lavorava come rider per un noto ristorante romano – si leggeva nel post -. Il titolare del ristorante le aveva promesso di assumerla tramite regolare contratto, ma alla fine… continuava a tenerla occupata in nero… Una volta la mia amica, durante una sera di zona rossa, mentre era in giro a fare consegne a domicilio oltre l’orario del coprifuoco, venne fermata dalla Guardia di Finanza per i noti controlli sugli spostamenti”. Dopo la polemica sollevatasi attorno al post, Roberto Angelini, sempre sul proprio profilo Instagram, aveva chiesto scusa per il messaggio scritto “di pancia”, invitando i suoi fan a non insultare più la ragazza e ammettendo i propri errori: “A chi mi parla di ‘mai lavoro in nero’ dico che sono d’accordo e ho sbagliato. E infatti pago. Ma sicuramente non è questo il luogo per approfondire. E insomma, tutto si risolverà nei modi e nelle sedi adatte”. Ora la decisione di fare un passo indietro e di prendersi una pausa.