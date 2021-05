Roberto Baggio attacca Adani? “Non vado in tv, ex calciatori fanno i professori ma non sapevano fare tre palleggi con le mani” (foto Ansa)

Roberto Baggio attacca Adani? “Non vado in tv, ex calciatori fanno i professori ma non sapevano fare tre palleggi con le mani”. Secondo il popolo dei social, si riferiva a Lele Adani. Infatti Adani è stato un difensore centrale che non brillava certamente per la tecnica individuale. Insomma, non aveva numeri da trequartista ma in televisione si professa come un amante del calcio offensivo. Predica come se fosse il Guardiola o il Klopp di turno.

Roberto Baggio attacca gli ex calciatori che fanno i professori negli studi televisivi senza aver avuto una grande carriera alle spalle

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Roberto Baggio a il Venerdì- la Repubblica:

“Non guardo le partite, non mi divertono quasi mai. Dare giudizi sugli altri mi mette a disagio, non vado in tv, vedo ex colleghi che sentenziano da professori, ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani…”

Le parole di Roberto Baggio ed il precedente della lite tra Allegri ed Adani

Torniamo indietro di alcune stagioni. Allegri era l’allenatore della Juventus ed era stato appena eliminato dalla Champions League per mano dell’Ajax. Una eliminazione clamorosa perché l’Ajax era composto da tutti calciatori giovani ed alle prime arme mentre la Juve aveva comprato Cristiano Ronaldo per vincere la champions League.

Nel post partita, Adani criticò duramente Allegri per la sua idea di calcio, a suo dire superata. Allegri replicò con durezza dicendogli che non accettava lezioni da chi non aveva mai allenato una grande squadra e da chi non aveva mai vinto i suoi scudetti. In estrema sintesi, Allegri lo accusò di voler fare il professore senza avere il curriculum necessario per farlo. Roberto Baggio si è espresso in termini piuttosto simili anche se non ha nominato direttamente Adani ma secondo il popolo dei social il collegamento è praticamente automatico.