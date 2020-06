ROMA – Il professor Roberto Burioni si prende una pausa dalla tv. “Torno alla mia vera aula, quella universitaria e starò in silenzio stampa almeno fino all’autunno. In tv e sui giornali ho detto quello che dovevo. Ora per un po’ non andrò nei media”, ha annunciato ospite di Che Tempo.

Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è stata una delle voci più ascoltate della pandemia di coronavirus.

Al Corriere della Sera che gli ha domandato se non sia stato troppo presente in tv lui ha replicato: “Ma io non sono un presenzialista” e ha ricordato il monitoraggio Agcom che non lo include nella top 10 degli esperti più presenti sui media nel periodo più buio, dal primo marzo al 30 aprile.

E riguardo alla propria esperienza negli studi di Che Tempo che fa, da Fabio Fazio, ha detto: “Un’aula televisiva come quella che mi ha offerto un grande professionista come Fazio è stata una palestra importante e, sono onesto, molto gratificante. Ma il linguaggio della tv non è quello della scienza. I suoi tempi non sono quelli della scienza. Si viene travisati, esposti al rischio di dire cose mai dette. Mi hanno attribuito di tutto. Una cosa però me la faccia dire: oggi la politica ci chiede certezze ma quando, appena qualche mese fa, dicevamo che i vaccini sono indispensabili, una certa politica ci ha sbeffeggiato e ha strizzato l’occhio ai complottisti”. (Fonte: Corriere della Sera)