Roberto Cazzaniga, il pallavolista fidanzato per 15 anni con una fidanzata… che non esiste: il servizio de Le Iene

Roberto Cazzaniga, ex nazionale azzurro di pallavolo, dopo 15 anni ha scoperto che in realtà la sua fidanzata non esiste. Questa la brutta vicenda raccontata nell’ultima puntata de Le Iene. A contattare il programma di Italia Uno sono stati gli amici e i familiari del pallavolista.

Il servizio delle Iene

Tutto, racconta il programma Mediaset, inizia nel 2008 quando Cazzaniga conosce online una ragazza di nome Maya, presunta modella brasiliana che si presenta sui social con le foto della famosa Alessandra Ambrosio (con 10 milioni di follower).

Il pallavolista non riuscirà mai ad incontrarla e l’unica a conoscerla sembra sia un’amica in comune. Quest’ultima agli inviati delle Iene ha però negato di conoscerlo ed è fuggita più volte.

Insomma: Cazzaniga per 15 anni è stato fidanzato con una ragazza che non esiste. Una storia, quella del pallavolista, che ricorda un po’ la vicenda di Mark Caltagirone e Pamela Prati.

In realtà dall’altra parte della cornetta, raccontano Le Iene, non c’era Maya ma una donna sarda.

“Un giorno lui era su in camera, al buio. Lo vedo piangere, gli chiedo cosa abbia e mi dice che si è innamorato ma questa donna è in terapia intensiva per un’operazione al cuore e non può avvicinarsi all’ospedale perché si arrabbierebbe”, ha raccontato Danilo, il fratello del pallavolista.

Operazioni mediche per il quale il pallavolista avrebbe sborsato tanti soldi. Alla fine sarebbero stati ben 700mila euro i soldi girati da Cazzaniga.

La scoperta

Il programma ha anche raggiunto la signora sarda che, dapprima ha negato tutto, poi ha detto: “Mi stai rompendo il ca**o”.

“E allora per quali motivi Maya si fa mandare i soldi sulla tua postepay?”, ha chiesto l’inviato. Silenzio. Poi la donna ha detto: “Tanto qualunque cosa io ti dica, penso che tu non mi creda”. Infine, al telefono con Roberto: “Ci son dentro con tutte le scarpe. Come faccio a spiegartelo?”. “Ho tanti debiti, non è facile risvegliarsi da un coma”, ha commentato lo sportivo in lacrime.