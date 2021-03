Roberto Ciufoli chi è: Isola dei Famosi, moglie, figli, età, Premiata Ditta, Instagram

Chi è Roberto Ciufoli? Roberto Ciufoli (@robertociufoli_official su Instagram) è uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nato a Roma il 1 marzo del 1960, Ciufoli è diventato famoso come comico nel trio La Premiata Ditta.

La Premiata Ditta fu fondata insieme agli amici Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi. Nel 2000 arriva il grande successo con la sitcom Finché c’è ditta c’è speranza e il programma televisivo Premiata Ditta, che danno definitivamente il via alla carriera d’attore di Roberto.

Roberto Ciufoli chi è: film, reality, La Talpa

Oltre come comico, Ciufoli nel tempo ha recitato in diverse fiction tra cui Don Matteo, Don Bosco e Diritto di difesa e film come Un nemico che ti vuole bene, Ciao Brother, The Answer, Ti stramo e Notte prima degli esami.

Per Ciufoli non è il primo reality nel 2005 infatti ha partecipato a La Talpa, nel 2015 è uno dei protagonisti di “Si può fare”, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1, durante il programma però Ciufoli si infortunò riportando una lesione con distacco completo del tendine del bicipite.

Roberto Ciufoli chi è: moglie, vita privata, figli

E la vita privata? Roberto Ciufoli si è sposato nel 2011 con Theodora Bugel dopo alcuni anni di convivenza. Ha due figli: Jacopo, nato da una precedente relazione nel 1995, e Romeo.