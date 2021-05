Roberto Farnesi chi è, età, altezza, fidanzata Lucya Belcastro, figli, vita privata, Il Paradiso delle signore, vero nome, biografia e carriera dell’attore. Farnesi è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno (su Rai 1 dalle ore 14:00).

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Roberto Farnesi

L’attore è nato il 19 luglio 1969 (età 51 anni), Cascina. E’ alto quasi 190 cm per un peso forma di circa 70 kg. E’ noto a tutti con il nome di battesimo. Roberto Farnesi è un attore italiano.

La fidanzata Lucya Belcastro, i figli: vita privata di Roberto Farnesi

Ha avuto due ex fidanzate più giovani di lui ovvero Desirèe Noferini, Miss Toscana 2005 e Federica Bertolani, Miss Toscana 2004. Dal 2015 è fidanzato con Lucya Belcastro di 25 anni più giovane. Non dovrebbe avere figli. Non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservato.

Il paradiso delle signore, una delle tante serie tv di successo con Roberto Farnesi

Dall’autunno 2018, Roberto Farnesi interpreta il personaggio di Umberto Guarnieri, imprenditore senza scrupoli nella Milano a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta, nella soap opera Il paradiso delle signore, trasmessa da Rai 1 nella fascia pomeridiana.