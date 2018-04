Roberto Giacobbo lascia Voyager: "Non volevo più..."

ROMA – Roberto Giacobbo lascia “Voyager” e la Rai.

“Lasciare la Rai è una scelta personale perché non volevo più lavorare da dipendente e quindi essere soggetto a orari di lavoro – ha detto Giacobbo – Ma con la Rai sono in ottimi rapporti. Ho lavorato tanto e bene per questa Azienda”.

E ancora: “È prematuro ipotizzare qualunque altra cosa. L’anticipazione circolata ieri contiene delle imprecisazioni. In ogni caso non farò un lavoro da dipendente”.

Futuro? “Uscirà un comunicato congiunto con la Rai – conclude Giacobbo – Posso anticipare, però, pur rispettando i colleghi che hanno riportato il mio passaggio altrove, che i rumors contengono alcune imprecisioni, non c’è nessuna certezza sul mio futuro. Sono un professionista sul mercato, è vero, ma al momento sto valutando alcune offerte in generale. Di più non posso e non voglio aggiungere