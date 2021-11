Roberto Lipari chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del conduttore televisivo

Chi è Roberto Lipari: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del conduttore televisivo. Lipari è pronto per il debutto alla conduzione di Striscia la Notizia su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Roberto Lipari

Il conduttore televisivo è nato a Palermo il 12 settembre del 1990. Quindi ha 31 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Sul suo conto, abbiamo quasi unicamente informazioni relative alla sua carriera.

La moglie, i figli, la vita privata di Roberto Lipari

Come detto nella sezione sulla sua biografia, non abbiamo molte informazioni sul conduttore televisivo. La sua vita privata è ignota. Lui non ne parla mai né in televisione, né sui social network. Forse è single ma comunque non abbiamo informazioni precise in merito.

La carriera di Roberto Lipari

Roberto Lipari è vincitore e poi co–conduttore del talent “Eccezionale veramente” su La7, comico di “Colorado”, inviato e conduttore di “Striscia la Notizia” e sceneggiatore e protagonista del film “TuttAPPosto”.

Chi è Sergio Friscia, il suo compagno di viaggio a Striscia la notizia

Sergio Friscia è nato il 27 aprile del 1971 a Palermo. Ha 50 anni. Inizia la sua carriera come disc jockey nel 1986, poi fa l’animatore nei villaggi turistici e lavora come conduttore radiofonico nelle radio regionali. Nel 1997 entra a far parte dei comici di Macao, su Rai 2. Inizia a lavorare anche in alcune fiction: Il capo dei capi, Le ali, Squadra antimafia – Palermo oggi.