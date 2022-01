Roberto Mancini chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, carriera e biografia

Chi è Roberto Mancini: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, carriera e biografia del Ct della Nazionale questa sera, sabato 29 gennaio, ospite di Maria De Filippi a C’è Posta Per te, in onda su Canale 5 alle ore 21:20.

Dove e quando è nato, età, carriera e biografia di Roberto Mancini

E’ nato a Jesi il 27 novembre 1964 (età 57 anni). Allenatore ma prima di tutto ex calciatore, ha giocato come centrocampista e attaccante. Inizia la carriera nelle giovanili del Bologna, club con il quale esordirà anche in Seria A. Il suo nome, tuttavia, rimarrà legato alla Sampdoria: con i blucerchiati giocherà 15 anni, segnando 132 reti in 424 partite e soprattutto vincendo uno scudetto storico, nel 1991. Infine giocherà alla Lazio, con cui vincerà il secondo tricolore, per poi concludere la sua carriera con una breve esperienza a Leicester nel 2001.

Come allenatore invece inizierà alla Fiorentina, poi il passaggio alla Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, nuovamente Inter e Zenit. Nel 2018 diventa il ct della Nazionale Italiana, e nel 2021 conduce gli azzurri alla vittoria degli Europei, vinti nella finale di Wembley contro l’Inghilterra.

Moglie e figli, la vita privata di Roberto Mancini

E’ stato sposato con Federica Morelli fino al 2015. La coppia ha avuto tre figli: Filippo, nato nel 1990, Andrea, 1992 e Camilla. Entrambi i maschi hanno provato ad intraprendere la carriera da calciatore. Filippo, cresciuto nelle giovanili di Inter, Virtus Entella e Manchester City, attualmente gioca nelle categorie inferiori. Andrea ha chiuso la carriera nel 2017 con il New York Cosmos. Anche lui in passato ha trascorso un breve periodo con i nerazzurri e i Citizens.

Dopo la fine del suo matrimonio, Roberto Mancini ha iniziato una relazione con Silvia Fortini. I due si sono sposati nel 2018. Roberto Mancini è anche molto attivo sui social. Oltre ad avere una pagina ufficiale su Facebook, il Ct della nazionale ha anche un profilo Instagram seguito da più di 1 milione di follower.