Roberto Mancini a Pierluigi Diaco: “Credo nella apparizioni della Madonna di Medjugorje”

Intervistato da Pierluigi Diaco, ospite nel nuovo programma “Ti sento”, Roberto Mancini ha svelato un aneddoto di quando era bambino:

“Si chiamava Anna Maria Bevilacqua. Io ero un po’ vivace quando ero piccolo e quindi a scuola qualche volta creavo qualche problema, durante le lezioni… Ero poco attento o magari non studiavo molto. La maestra parlò con mia mamma e mio papà: la mattina prima di venire in classe, anziché il latte, dategli la camomilla… E quindi per un po’ mi diedero la camomilla la mattina… Questa maestra mi voleva veramente bene, era molto affezionata”.

“Cosa mi commuove? Mi commuovono i bambini o pensare che un bambino possa perdere i genitori da piccolo. Questa è una cosa che mi commuove molto perché penso che non sia giusto. Penso che non sia giusto che un bambino non possa crescere con i propri genitori”.

Roberto Mancini e Medjugorje

“Tu credi nelle apparizioni della Madonna di Medjugorje?” ha chiesto Diaco.

“Io credo. Si io ci credo. Sono andato diverse volte, ho parlato con Vicka, con gli altri veggenti…”.

“E’ vero che lei ti è apparsa in sogno, prima che tu la incontrassi? E questo sogno come la rappresentava?

Ma esattamente com’era. …Mi avevano parlato di Medjugorje tanti anni fa il nostro parroco di Genova, della Samp… lui andava negli anni quando era impossibile quasi andare, quindi stiamo parlando degli anni ’80, ’82-’83, era quando c’era problemi… Io non l’avevo mai vista, cioè non l’avevo mai conosciuta… eppure prima di andare mi è apparsa in sogno, non ho proprio la minima idea… Non lo so, è stata una cosa veramente stranissima. Poi sono andato e gliel’ho anche detto. Ci siamo parlati diverse volte… Io capisco che ci possano essere persone che non credono in questo, io credo che il pensiero vada rispettato”.