ROMA – Roby Facchinetti dopo l’intervista a Verissimo è stato colpito da un grave lutto. Uno dei suoi più grandi fan, Marco, è morto in giovane età e il cantante l’ha ricordato in un commovente post su Instagram.

Il ragazzo è morto proprio mentre Facchinetti stava registrando la puntata di Verissimo, andata in onda sabato 4 maggio su Canale 5. Marco è venuto a mancare all’improvviso a causa di un brutto male e il cantante era legatissimo a lui e alla sua famiglia e ha voluto ricordarlo sui social: “Ciao caro Marco, questa notte sei volato in cielo lasciando nel cuore di tutti noi un profondo dolore e un vuoto incolmabile”.

Facchinetti ha poi aggiunto: “Non dimenticherò mai l’ultima nostra telefonata pochi giorni fa, ma purtroppo il tremendo male che ti aveva colpito non ti ha risparmiato. Caro Marco, ti voglio ricordare come in questa nostra foto, scattata pochi mesi fa, prima di un concerto, sorridente con tanta voglia di vivere, questo eri tu! Sono vicino con tutto il mio affetto alla mamma Anna, al papà Gino e alla sorella Alessia.

Fai buon viaggio nostro indimenticabile Marco. Roby”.