Rocco Casalino chi è: età, altezza, compagno e vita privata dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Rocco Casalino, età, altezza, compagno, vita privata e carriera dell’ospite di Oggi è un altro giorno. Rocco Casalino è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, trasmissione televisiva condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Rocco Casalino, età, altezza e biografia

Nasce a Frankenthal, in Germania, il primo luglio del 1972 e ha 48 anni di età. Ne compirà 49 il prossimo luglio. Rocco Casalino è un personaggio televisivo e giornalista e ha una altezza di 186 centimetri. Nato in Germania in una famiglia di origine pugliese di Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi), vi rimane per sedici anni. Otterrà poi un diploma tecnico commerciale in Puglia.

Studia all’Università di Bologna laureandosi in ingegneria elettronica con specializzazione in ingegneria gestionale. Con la candidatura alle primarie del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali in Lombardia del 2013 dichiara nel proprio curriculum vitae di aver conseguito un master in business administration (MBA) nel 2000 (lo stesso anno in cui aveva preso parte al Grande Fratello) presso la Shenandoah University a Winchester. Ma il titolo, che compariva anche in un profilo presente su LinkedIn (di cui Casalino stesso smentisce la proprietà), è stato smentito dalla stessa università e anche da Casalino stesso.

La carriera di Rocco Casalino

Rocco Casalino acquisisce notorietà pubblica nel 2000 con la partecipazione alla prima edizione del reality show Grande Fratello. In seguito, entrato a far parte dei numerosi personaggi gestiti da Lele Mora, interviene come ospite e opinionista in diverse trasmissioni televisive e talk show condotti soprattutto da Maurizio Costanzo. Celebri le sue focose liti con personaggi come Platinette e Solange, soprattutto per il suo non dichiarare la propria omosessualità. Successivamente dichiarerà invece di essere bisessuale e di desiderare un figlio tramite surrogazione di maternità.

Dal 2004 al 2007 conduce su Telelombardia il programma mattutino di informazione, attualità e news Buongiorno Lombardia. Nel 2007 diviene giornalista professionista, iscritto all’ordine della Regione Lombardia. Dal 2011 incomincia la sua militanza nel Movimento 5 Stelle. Nel 2012 si candida alle elezioni regionali lombarde dell’anno successivo, ritirando poi la candidatura. Nel 2014 Rocco Casalino diviene responsabile per la comunicazione coi media al Senato della Repubblica per M5S. Dal 2018 al 2021 è stato portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte durante il Governo Conte I e il Governo Conte II.

Rocco Casalino, compagno e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Rocco Casalino ha una lunga storia d’amore con il suo compagno cubano Josè Carlos Alvarez. I due ormai fanno coppia fissa da ben sette anni. Ha fatto uscire una sua autobiografia, titolata Il portavoce, che traccia linearmente la sua vita, dalle esperienza nel Grande Fratello a quella di capo della comunicazione del Presidente del Consiglio.

La retribuzione dell’ex portavoce di Giuseppe Conte è trapelata in tempi recenti. Rocco Casalino è risultato essere il più alto tra quello degli strettissimi collaboratori di Palazzo Chigi. Con 169mila euro lordi all’anno, il suo stipendio superava addirittura quello di Conte (che era di circa 114mila euro lordi annui).