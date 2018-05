ROMA – Piccolo siparietto tra Enrico Mentana e Rocco Casalino nel corso della “maratona Consultazioni” su La7. L’inviato Paolo Celata incontra infatti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] il responsabile della comunicazione M5s per le strade vicino a a Montecitorio. Casalino inizia a parlare con altre due persone che si avvicinano e chiede a Celata: “Stiamo già registrando?”. Il cronista di La7 risponde: “No”.

Non si era accorto però di essere già in collegamento con lo studio di Mentana. E così il conduttore interviene e afferma: “Il capo della comunicazione dei Cinque Stelle ha chiesto se stessimo registrando. Celata è stato onesto, non sapeva che eravamo collegati. Non mi importa di carpire le cose quando ce le può raccontare lo stesso Celata. Non abbiamo bisogno di mezzucci, ce le racconterà lui nel loro succo”.

Poi Mentana ha difeso Casalino che negli ultimi giorni è finito nel mirino degli attacchi del web per la sua partecipazione al Grande Fratello che risale a circa 18 anni fa.