ROMA – Mancano poche ore all'incarico a Conte, il premier designato da M5s e Lega. Il responsabile della comunicazione del movimento fondato da Grillo, Rocco Casalino, si fa riprendere in un video, diffuso da Affari Italiani e ripreso da Repubblica (clicca qui per vedere il video), mentre anticipa a Mentana che ci sono le "condizioni per un governo politico M5s-Lega".

Il messaggio viene inviato via Whatsapp dopo essere stato copiato da una chat a cui partecipa anche Di Maio. L’invio avviene verso le 19 circa, mentre è in corso la Maratona Mentana. Casalino attende poi che il giornalista dia l’informazione in diretta, e lo bacchetta sui tempi: “Dai Enrico”, dice Casalino, affermando che Enrico impiega “troppo tempo”.

Quando Mentana dà la notizia, l’obiettivo torna su Casalino. Il responsabile della comunicazione è euforico e afferma ironicamente che si tratta di un “momento storico”.