ROMA – Rocco Casalino premiato da Striscia la notizia con il famoso Tapiro d’oro. Dopo le polemiche sul sostanzioso stipendio e sulla diffusione dell’audio contro i tecnici Mef, il portavoce del premier Conte, Rocco Casalino, è stato intercettato da Valerio Staffelli che, come prevede la prassi, gli ha consegnato il consueto “premio”.

Nell’intercettazione diffusa in questi giorni, si sente chiaramente Casalino dichiarare: “O ci trovano i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, o dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi m**** del ministero dell’Economia”. L’inviato ha dunque chiesto a Casalino di chiarire quanto dichiarato nell’audio e di spiegare l’accaduto. “Io cercavo di spiegare a dei giornalisti la linea del Movimento e il reddito di cittadinanza, quanto è importante questa misura per noi e che non possiamo accettare come risposta ‘non ci sono i soldi‘”, ha dichiarato il portavoce di Conte, confessando però di aver usato toni sbagliati: “Mi sono lasciato un po’ andare”.

Infine, riguardo alla polemica nata sul suo stipendio di 169mila euro lordi, Casalino ha commentato: “Non è una scelta mia: io prendo il compenso previsto per il mio ruolo. Per me non è un problema se si dovesse rivedere la cifra”. Per vedere la consegna del tapiro copia questo link: http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/tapiro-a-rocco-casalino_41326.shtml.