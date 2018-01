ROMA – A ‘90 Special non poteva mancare uno dei più grandi protagonisti degli anni ’90. Attore, regista, produttore, nonché una delle star italiane più conosciute al mondo: Rocco Siffredi. L’attore hard racconta a Katia Follesa e a Nicola Savino del suo successo nell’industria del porno .

Tante le tappe che hanno segnato la vita di Siffredi, il lavoro ma anche la famiglia e i figli. Fino al partito dell’amore fondato con Ilona Staller che è finita in Parlamento: “Il partito ha funzionato grazie anche a Riccardo Schicchi che è riuscito a nobilitare il porno – sottolinea Rocco – sia tramite Cicciolina e soprattutto grazie alla grande Moana”. E se Silvio Berlusconi lo dovesse chiamare in politica, Siffredi risponde: “Come potrei dire di no al Cavaliere?”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, un’eventuale candidatura di Siffredi non sarebbe negativa, anzi. Prima di tutto perché l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha sempre sostenuto e difeso Berlusconi in quelle che vengono definite come cene galanti ad Arcore e non solo, insieme alle cosiddette Olgettine. E in secondo luogo perché, in ogni caso, non si tratterebbe appunto del primo caso di pornostar prestato alla politica. Il precedente più illustre in Italia è proprio una collega di Siffredi, Ilona Staller, diventata parlamentare con i Radicali.

Proprio con Cicciolina di recente Siffredi ha avuto un colorito scontro a distanza. Tutto è nato da una dichiarazione di Siffredi, che avrebbe detto che Ilona Staller sul set puzzava perché si lavava con latte di capra. Alla fine del botta e risposta, intervistato sempre da Giuseppe Cruciani a La Zanzara, Siffredi ha fatto ammenda: “Cicciolina, mi scuso, ogni tanto cago fuori dal cesso. Mi scuso con la donna, non con Cicciolina”.