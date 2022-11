Rocco Siffredi a Belve: “Totti dipendente dal sesso? Non posso dire altro…”

Rocco Siffredi ha annunciato il ritiro dal mondo del porno durante l’intervista al programma “Belve”, in onda su Rai2 questa sera, martedì 15 novembre. Tra i tanti temi toccati dal celebre attore e regista, c’è spazio anche per Francesco Totti che, a detta di Siffredi, avrebbe una “dipendenza dal sesso”. Una affermazione che farà sicuramente parlare.

Rocco Siffredi, Totti e la dipendenza del sesso

Come anticipa Dagospia, intervistato da Francesca Fagnani, Rocco Siffredi ha annunciato l’addio al mondo a luci rosse. Un passo indietro che l’attore aveva già fatto in passato per amore della moglie, ma che ha poi aveva ritrattato perché troppo dipendente dal sesso. Ne ha parlato anche stavolta, dopo essersi lasciato andare a lacrime di commozione. L’attore, parlando della separazione Totti-Blasi, rivela di aver mandato un sms all’ex calciatore: “Lui è un bravo ragazzo e gli ho detto: solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune…mi fermo qui”. La Fagnani allora gli chiede: “Intende una dipendenza dal sesso?”. L’attore alza gli occhi al cielo e conclude: “Non aggiungo altro”.

L’intervista a Belve

Rocco Siffredi parla anche dei rapporti omessessuali: “Uscivo, non trovato una prostituta trovavo un prostituto, era tutto uguale.” E rivela che ha frequentato almeno 1000 prostitute in un anno: “C’era di tutto, uomini, donne e trans. Tutto quello che la dipendenza ti dà”.