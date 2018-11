BUDAPEST – Rocco Siffredi in collegamento da Budapest insieme a sua moglie Rosza con Domenica Live, il programma domenicale condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Il pornodivo ha raccontato di avere due protesi e di essersi sottoposto ad un intervento a Budapest.

Rocco che era apparso, nei giorni scorsi, in un video girato all’interno dell’ospedale in cui scherzava con i fan dicendo “me lo hanno tagliato”, ha raccontato di essersi operato ad una spalla. Dopo un incidente in moto accaduto tempo fa, infatti, a Siffredi si erano fratturate le cartilagini. L’anno scorso quindi si era dovuto operare in gran segreto sempre a Budapest alla spalla destra, mentre in questi giorni si è sottoposto ad un nuovo intervento, questa volta alla spalla sinistra.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha ironizzato dicendo di essere diventato bionico per via delle due protesi. Rocco ha ancora scherzato dicendo che ora tutti potevano finalmente dichiarare che aveva una protesi in corpo specificando però che “ho sempre detto che sto cadendo a pezzi, c’è solo una parte che mi funziona ancora”.

Sempre ironizzando, l’attore a luci rosse ha raccontato un aneddoto che gli sarebbe capitato all’aeroporto (sarà vero?). Ai controlli, le protesi farebbero infatti suonare le macchine non per il ferro delle protesi alla spalla ma per un altro punto del suo corpo che si trova decisamente più in basso e che appunto funzionerebbe ancora decisamente bene: “Sembra un gioco ma è veramente imbarazzante. Per me non è un problema farvelo vedere, ma non è lì la protesi” ha concluso da Budapest.