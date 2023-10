Rocco Siffredi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Rocco Siffredi è senza dubbio uno dei più famosi attori a luci rosse di sempre, con una carriera di livello sia sulla scena italiana che su quella internazionale. Scopriamo qualcosa in più su di lui, dalla biografia alla carriera fino alla vita privata.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi è nato a Ortona (Chieti) il 4 maggio del 1964. Ha 59 anni. Il vero nome di Siffredi è Rocco Antonio Tano. Il suo nome d’arte si ispira a Roch Siffredi, il protagonista del film gangster Borsalino, interpretato da Alain Delon.

Quando aveva 16 anni, Rocco ha iniziato a lavorare nella marina mercantile. Nel 1982 andò a Parigi dove abitava il fratello Edoardo Bergis. Qui lavorò nel ristorante del fratello. Era il 1984 quando, in un locale a luci rosse, incontrò Gabriel Pontello, protagonista e produttore porno francese degli anni Ottanta. Fu lui a presentarlo al produttore Marc Dorcel e al regista Michel Ricaud: Belle d’amour è il suo primo film a luci rosse.

A Parigi si innamorò di Tina, una giovane modella inglese. Per lei lasciò il mondo dell’hard e andò a Londra, dove iniziò a lavorare come modello. Fece l’indossatore per l’agenzia Garwin’s. Poi la storia d’amore con Tina finì e Rocco venne contattato da Teresa Orlowski che lo reintrodusse nel mondo del cinema a luci rosse.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

Nel 1993 Rocco sposò l’ex collega ungherese Rozsa Tassi. Sua moglie è conosciuta con lo pseudonimo di Rosa Caracciolo. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Lorenzo Tano (nato nel 1996) e Leonardo Tano (nato nel 1999). Fu proprio per amore della moglie che annunciò il ritiro dal porno a più riprese, prima nel 2004 e poi nel 2015. E di questo ha parlato pubblicamente: “Ho parlato con mia moglie e ha detto che è solo un problema mio, non appartiene a lei e ai ragazzi. E lei mi disse: ‘Hai deciso di fermarti, noi non te l’abbiamo mai chiesto. Quindi se vuoi tornare, puoi farlo’”. Profilo Instagram: roccosiffredi_official.

La decisione di abbandonare definitivamente il porno fu presa durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi. A proposito di quell’esperienza, Rocco disse di “non essersi mai sentito così nudo”, alludendo alla propria condizione psicologica.

La carriera di Rocco Siffredi

Gli esordi di Rocco nel mondo dell’hard risalgono al 1987, quando recitò in Fantastica Moana (il suo primo film italiano) al fianco di Moana Pozzi e con la regia di Riccardo Schicchi. Nel 1990 si è trasferito a Los Angeles, dove l’amico d’infanzia Marco Pe lo ha presentato al regista John Leslie, venendo inserito nel cast del film Curse of the Catwoman del 1991. Nel 1991 a Las Vegas ha ricevuto il suo primo AVN Award per il film di John Stagliano come migliore attore porno per scene di sesso a tre. Fu solo il primo di tanti riconoscimenti nel suo settore.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI ROCCO SIFFREDI