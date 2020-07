ROMA – Rocco Siffredi ha partecipato con un video messaggio all’ultima puntata di Detto Fatto. Il celebre attore e regista a luci rosse ha fatto i complimenti alla padrona di casa, Bianca Guaccero, e l’ha fatta arrossire con una proposta indecente.

Nell’ultima puntata di Detto Fatto si è consumato un siparietto molto simpatico tra la presentatrice Bianca Guaccero e Rocco Siffredi. Quest’ultimo infatti non ha risparmiato qualche avances alla conduttrice.

In un breve video mostrato dalla regia, Rocco Siffredi ha dichiarato: “Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta perché sei ritenuta. Secondo me dai cento volte di più e se arrivi nel nostro mondo, lo sappiamo, le mandi tutte a casa”.

La Guaccero si è ovviamente imbarazzata, pur tenendo gioco a Jonathan Kashanian, il quale ha rivelato un aneddoto sulla registrazione dei video: “Quando Rocco mi ha mandato il video, gli ho detto grazie e lui mi fa: “Quando si fa?” e io: “Non so quando andrà in onda” e lui: “No, quando si fa il provino di Bianca Guaccero”. Avresti un futuro nel mondo dei film per adulti”.

La conduttrice ha però declinato l’offerta e poi, rivolgendosi a Rocco, ha detto: “Grazie per la fiducia. Oggi guadagno un punto in più” ha affermato. (fonte DETTO FATTO)