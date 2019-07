ROMA – Rocco Siffredi risposa Rosa Taszi per le nozze d’argento. La coppia ha annunciato a Novella 2000, che ha incontrato Rocco per un’intervista, la scelta di risposarsi. Accadrà tutto il settembre prossimo, e la cerimonia è attesa a Budapest, dove vivono da sempre.

“Sono i venticinque anni del nostro matrimonio – dice Rocco Siffredi a Novella 2000 – è un grande risultato e abbiamo deciso di festeggiare come si deve. Siccome mia moglie è estremamente romantica, il minimo che posso fare per lei è organizzarle una festa strepitosa, con la famiglia, i figli e gli amici di tutta la vita. Praticamente è una cerimonia privata, una festa intima che faremo da noi a Budapest. Sarà un party privato, a fine estate e all’aperto, dove di solito giro: nei Siffredi Studios”.

Quindi Rocco Siffredi parla di quando la moglie non c’è: “Mi mancano il suo affetto e la sua presenza, soprattutto la sera, quando vado a dormire, o la mattina quando mi sveglio. Se devo andare a letto da solo e alzarmi da solo, per esempio se sono in hotel, in viaggio per lavoro… questa è davvero la parte più brutta, dove sento che Rosa mi manca tanto. Poi mia moglie mi manca anche durante la giornata, ma è diverso: ci sentiamo spesso: videochiamate e videocamere avvicinano. Ma il risveglio senza Rosa, a me pesa. Una bella cosa che mia moglie mi ha dato è che ancora, dopo 25 anni, mi sveglio e averla al mio fianco è appagante: la sua mano, il suo braccio, il suo odore, è difficile descrivere la sensazione… ma è addirittura più intensa di prima. E credo la causa sia proprio perché tra noi due c’è un affetto molto forte”. (Fonte Novella 2000).