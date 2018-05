ROMA – Rocco Siffredi tiene alti gli ascolti della tv italiana. Gli 8 programmi di prima e seconda serata che, durante i primi mesi del 2018, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] hanno mandato in onda l’icona globale dell’intrattenimento per adulti, hanno visto fioccare il numero dei telespettatori.

Si inizia la sera del 17 gennaio, quando debutta la trasmissione di Nicola Savino, 90 Special, su Italia Uno: 2.286.000 telespettatori, 11.8% di share. Il programma ha registrato successivamente: 1.891.000 spettatori e 9.7% di share (24 gennaio) e 1.563.000 spettatori con il 9% di share (31 gennaio). Rocco Siffredi torna in tv domenica 4 febbraio, tra i personaggi da indovinare, nella versione speciale del bel gioco di Tv8, Guess My Age: 637.000 telespettatori, 2.8% di share. Numeri distanti dagli ascolti della puntata speciale del mese successivo, il 13 marzo 2018: 430.000 spettatori, 1.8% di share. Un grande incontro, durante la seconda settimana di marzo, con Massimo Giletti: dopo le elezioni politiche Non è l’Arena apre infatti un terzo della propria trasmissione a servizi e ospiti del mondo dell’eros, partendo dall’intervista all’unico italiano che ha coniato i termini e i generi della cinematografia mondiale per adulti.

Massimo intervista Rocco la sera dell’11 marzo su La7: 1.207.000 telespettatori, 5.8% di share. Il risultato intorno al sei per cento è in linea con gli ascolti della trasmissione di Giletti, ma è lontano dalle successive puntate, con approfondimenti sui protagonisti delle luci rosse. Prima fra tutte l’attrice a luci rosse Malena, musa ed attrice prediletta di Rocco Siffredi. La puntata del 18 marzo ha registrato 1.357.000 spettatori e il 6.5% di share. Mentre, due settimane dopo, il programma de La7 ha fatto il bis di Malena, incrementando a 1.632.000 i telespettatori e addirittura con l’8.2% di share.

Il giorno della festa del Papà Rocco Siffredi partecipa alla prima puntata della terza stagione di Emigratis, lunedì 19 marzo su Italia Uno: 2.262.000 telespettatori e quasi il 10% di share (9.8%) di share, il successo della trasmissione trash è cresciuto però nella successiva puntata del 26 marzo (2.490.000 spettatori, 11.53%). Dopo quattro giorni, Peter Gomez intervista Rocco a La confessione, sul Nove: 547.000 spettatori, 3.2% di share. Venerdì scorso La Confessione del direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti ha interessato 445.000 telespettatori (2.3% di share).

Sempre a marzo, Siffredi è negli studi televisivi di Claudio Bisio per il Saturday Night Live, sabato 14 su Tv8: 421.000 telespettatori, 1.8% di share. Il dato è simile all’esordio del programma il 31 marzo: 432.000 telespettatori e l’1.8% di share. E si arriva al corrente mese di maggio 2018: l’accoppiata con l’amico Pupo, inviato speciale de Le Iene a Las Vegas, per gli Avn, gli Oscar del mondo dei film per adulti. L’inedito incontro aiuta Mediaset a sbaragliare il confronto diretto, la sera di giovedì 10, con il potente reality di Rai 2, The Voice of Italy. Le Iene show, su Italia Uno: 1.973.000 telespettatori, 10.65% di share.

Rocco Siffredi si sposta quindi di un tasto sul telecomando la notte successiva, per Matrix Chiambretti: 788.000 telespettatori e uno share quasi a due cifre: 9.79%. La puntata precedente, venerdì 4 maggio, del programma di Canale 5 aveva raccolto 760.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%.

