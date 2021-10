Rocío Muñoz Morales chi è: dove e quando è nata, età, vita privata, Raoul Bova, figli, carriera, Instagram, libro. L’attrice spagnola è una delle dieci conduttrici che vedremo durante questa stagione a Le Iene.

A lei tocca stasera, martedì 12 ottobre. Le altre sono: Federica Pellegrini, Elodie, Madame, Elisabetta Canalis, Ornella Vanoni, Paola Egonu, Elena Santarelli, Francesca Fagnani e Michela Giraud.

Dove e quando è nata Rocío Muñoz Morales e profilo Instragram

Rocío Muñoz Morales è nata a Madrid, in Spagna, il 10 giugno del 1988, sotto il segno dei Gemelli. Ha 33 anni ed è alta 1,75 centimetri. Rocío è una attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina. Qui il suo profilo Instagram dove è seguita da più di 530mila persone.

La carriera

Rocío Muñoz Morales ha iniziato sin da bambina a studiare ballo. Dopo una formazione alla Scuola di Giornalismo, frequenta l’Accademia di Recitazione.

Nel 2006 prende parte al tour mondiale di Julio Iglesias, con il quale lavora per diversi anni. Quindi inizia la carriera televisiva partecipando come insegnante di danza al programma ¡Mira Quién Baila!, edizione spagnola di Ballando con le stelle.

Nel 2009 debutta come attrice in una serie tv su Telecinco. Da quell’anno iniziano le sue partecipazioni a diverse serie tv in Spagna, un lavoro che affianca a quello di modella, posando per riviste come Elle, Vogue, Glamour, Vanity Fair, e prestando il proprio volto a numerose campagne pubblicitarie.

Nel 2012 arriva il debutto in Italia, nel film di Paolo Genovese Immaturi – Il viaggio. A partire dal 2015 recita nella serie televisiva Un passo dal cielo, a fianco di Terence Hill. Nello stesso anno affianca Carlo Conti, Arisa ed Emma alla conduzione del Festival di Sanremo 2015, evento che la fa apprezzare dal grande pubblico italiano.

Negli ultimi anni affianca la carriera di attrice tv a quella di attrice teatrale. Nel 2020 insieme al compagno Raoul Bova gira un cortometraggio, Calabria Terra Mia, con la regia di Gabriele Muccino.

Rocío Muñoz Morales: il compagno Raoul Bova, i figli

Proprio sul set di Immaturi – Il viaggio, film girato nel 2011 sull’isola greca di Paros, Rocío Muñoz Morales conosce Raoul Bova, all’epoca sposato con Chiara Giordano.

Nel 2013 Raoul Bova si separa da Chiara Giordano, da cui ha avuto due figli (Alessandro Leon, nato nel 2000, e Francesco, nato nel 2001), e si fidanza con Rocío Muñoz Morales.

I due hanno poi avuto a loro volta due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1 novembre 2018.

Il libro

Rocío Muñoz Morales, ad aprile 2021 ha pubblicato un libro con Sonzogno. Si tratta di “Un posto tutto mio”, un romanzo ambientato tra Madrid e la Puglia.