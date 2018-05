ROMA – Rodrigo Alves, il Ken umano, si spoglia nella casa del Grande Fratello e si immerge nella vasca con Simone Coccia Colaiuta, che lo aiuta a insaponarsi la schiena. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Un corpo decisamente al sapore di plastica, esibito con tanto di tartaruga addominale e pettorali definiti.

Alves è entrato nella casa del reality show lo scorso martedì e già fa parlare di sé. Nel corso della giornata si è spogliato di giacca e corpetto per immergersi nella vasca idromassaggio, sfoggiando un fisico completamente depilato e definito.

Il brasiliano di 35 anni che si è sottoposto a diversi interventi chirurgici per poter assomigliare a Ken di Barbie, ha trovato nel compagno della parlamentare Stefania Pezzopane un amico, che prova a chiacchierare con lui e non si tira indietro al momento di massaggiarlo e insaponargli le spalle, ma i discorsi non sembrano decollare. E subito dopo li raggiunge anche Angelo, il Ken italiano e “collega” di Rodrigo.