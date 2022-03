Roger Balduino chi è: moglie, figli, vita privata, Naomi Campbell, età, peso, altezza e carriera del modello

Chi è Roger Balduino: moglie, figli, vita privata, Naomi Campbell, età, peso, altezza e carriera del modello. Roger fa parte del cast dell’Isola dei Famosi 2022. Quindi lo vedremo nei panni del naufrago. Non dovrebbe essere un problema per lui visto che ama il mare ed il surf.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Roger Balduino

Il modello è nato a Erechim, in Brasile, nel 1992. Quindi ha 30 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma ovviamente è in grande forma fisica essendo un modello.

La moglie e i figli, la vita privata di Roger Balduino

Non abbiamo molte informazioni attuali sulla sua vita privata perché è molto riservato. Non sappiamo se ha figli o moglie. Alcuni siti specializzati in gossip, parlano di un suo vecchio flirt con Naomi Campbell. Ma questa notizia non è mai stata confermata né dalla Campbell, né da Balduino. Quindi allo stato attuale delle cose è solamente un presunto flirt.

La carriera di Roger Balduino

Come detto, Balduino non è molto noto al pubblico televisivo italiano ma è da anni un modello molto affermato non solamente in Brasile ma anche a livello internazionale. Parteciperà all’Isola dei Famosi 2022 per diventare un personaggio televisivo nel nostro Paese.