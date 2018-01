ROMA – A Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara D’Urso, c’era Sylvie Lubamba, la showgirl di origine congolese uscita da poche settimane di prigione dopo essere stata condannata per furto di carte da credito. La 45enne lanciata in tv da Piero Chiambretti racconta la sua vicenda, ma in studio con lei c’è anche il modello Roger Garth, che con Lubamba ha avuto una relazione finita nel peggiore dei modi.

“Mi vergogno per te. Con quello che hai fatto non dovresti proprio apparire in televisione”, ha detto Garth prima di rivelare che Lubamba ha rubato anche la sua carta di credito. L’altro ospite, l’ex vincitore del Grande Fratello Mauro Marin, si schiera a sorpresa con Lubamba. Garth allora svela un retroscena: “Tu la difendi perché ci sei andato a letto”.