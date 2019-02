Roma-Chievo, streaming e diretta tv: dove vedere la partita

ROMA – As Roma-Chievo Verona, partita valida come anticipo del venerdì del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport il giorno 8 febbraio 2019 alle ore 20:30. Roma-Chievo sarà visibile anche in streaming, allo stesso orario, sull’app per abbonati Sky “SkyGo”.

La Roma affronta questa partita con l’obbligo di dover vincere per agguantare i “cugini” della Lazio al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per partecipare alla prossima edizione della Uefa Champions League.

Ma l’obbligo dei tre punti non è solamente per la Roma. Anche il Chievo Verona deve ottenere la posta in palio piena se vuole alimentare le ormai minime speranze di salvezza. Da qui in avanti, il Chievo deve cercare di vincere tutte le partite per conseguire una salvezza miracolosa.

Roma-Chievo, i post più popolari su Instagram