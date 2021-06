Romana Petri, chi è: marito, figlio, età, l’ultimo libro, vita privata, carriera e premi vinti

La scrittrice e traduttrice Romana Petri è l’ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno di giovedì 17 giugno. Ma chi è Romana Petri? Chi è suo marito? Qual è il suo ultimo libro?

Romana Petri, chi è: libri, premi, carriera

Nata a Roma nel 1965, Romana Pezzetta, vero nome di Romana Petri, è una scrittrice, critica letteraria e traduttrice italiana dal francese, dallo spagnolo e dal portoghese.

Tra gli autori da lei tradotti ci sono Jean-Marie Gustave Le Clézio, Alina Reyes, Adolfo Bioy Casares, Anne Wiazemsky, Helena Marques, Ana Nobre de Gusmão, Inês Pedrosa, João Ubaldo Ribeiro. Romana Petri ha anche tradotto dall’inglese Il diario di Adamo ed Eva di Mark Twain.

E’ anche autrice di radiodrammi per la Rai e ha scritto per diversi giornali. I suoi libri sono tradotti e pubblicati in Germania, Stati Uniti, Paesi Bassi, Inghilterra, Francia e Portogallo.

Come scrittrice ha vinto diversi premi: nel 1990 il Premio Mondello Opera Prima, nel 1998 il Premio Rapallo Carige per la donna scrittrice, nel 1998 il Premio Palmi, nel 2001 il Premio Grinzane Cavour, nel 2005 il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo, sezione narrativa, nel 2011 il Premio Fenice Europa, nel 2012 il Premio Internazionale Bottari Lattes Grinzane, nel 2013 il Premio Letterario Basilicata, nel 2016 il SuperMondello e il Premio Roma sezione Narrativa Italiana.

Nel 1998 e nel 2013 è stata finalista del Premio Strega.

Romana Petri, chi è: vita privata, marito, figlio

Suo padre è il basso Mario Petri, il marito è Diogo Madre Deus, con il quale Romana Petri ha diretto la casa editrice Cavallo di Ferro. Vive dividendosi tra Roma e Lisbona e ha un figlio.