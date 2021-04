Romina Carrisi chi è, età, cosa fa, Al Bano e Romina Power, Instagram, fidanzato e vita privata

Chi è Romina Carrisi, età, cosa fa, Al Bano e Romina Power, Instagram, fidanzato e vita privata della figlia di Al Bano e Romina. Romina Carrisi è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Cosa fa, Instagram, età e biografia di Romina Carrisi

Romina Carrisi nasce a Cellino San Marco in provincia di Brindisi il primo giugno del 1987 e ha 33 anni di età. Quando i genitori Al Bano Carrisi e Romina Power si sono separati, la giovane aveva solamente 12 anni e soffriva ancora tantissimo per la scomparsa improvvisa della sorella Ylenia. Romina Carrisi si dedica da anni a raccontare storie attraverso la sue fotografie e ha già alle spalle diverse mostre tra l’Italia e gli Usa.

Un’altra passione di Romina Carrisi Power è quella per la scrittura, in particolare quella in versi e negli anni scorsi ha pubblicato anche una raccolta di sue poesie. Successivamente si è data alla recitazione. Qui il profilo Instagram ufficiale di Romina Carrisi.

Fidanzato e vita privata di Romina Carrisi

Romina Carrisi è fidanzata con una persona che non appartiene al mondo dello spettacolo. Lui è medico e recentemente Romina Carrisi è stata intervistata dalla rivista Gente confermando la loro relazione. Come per ogni figlia d’arte però, il suo percorso non è semplice, tanto che la giovane ha dichiarato in un’intervista al settimanale Chi: “Volevo fare l’attrice ma ai provini non mi prendevano, mentre venivo invitata continuamente ai talk show. Mi destabilizzava essere riconosciuta, ma non per quello che sapevo o volevo fare”.