Romina Carrisi chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, cosa fa, Al Bano

Chi è Romina Carrisi, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, cosa fa, la figlia di Al Bano e Romina. Romina Carrisi è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Romina Carrisi

Romina Carrisi è nata a Cellino San Marco in provincia di Brindisi il primo giugno del 1987 e ha 33 anni di età. Quando i genitori Al Bano Carrisi e Romina Power si sono separati, la giovane aveva solamente 12 anni e soffriva ancora tantissimo per la scomparsa improvvisa della sorella Ylenia. Romina Carrisi si dedica da anni a raccontare storie attraverso la sue fotografie e ha già alle spalle diverse mostre tra l’Italia e gli Usa.

Un’altra passione di Romina Carrisi Power è quella per la scrittura, in particolare quella in versi e negli anni scorsi ha pubblicato anche una raccolta di sue poesie. Successivamente si è data alla recitazione.

Fidanzato e vita privata di Romina Carrisi

Romina Carrisi è fidanzata con una persona che non appartiene al mondo dello spettacolo. Lui è medico e recentemente Romina Carrisi è stata intervistata dalla rivista Gente confermando la loro relazione. Come per ogni figlia d’arte però, il suo percorso non è semplice, tanto che la giovane ha dichiarato in un’intervista al settimanale Chi: “Volevo fare l’attrice ma ai provini non mi prendevano, mentre venivo invitata continuamente ai talk show. Mi destabilizzava essere riconosciuta, ma non per quello che sapevo o volevo fare”.

Romina Carrisi da giovane e il profilo Instagram

Al pari di molte coetanee, Romina Carrisi ha attraversato una fase in cui ha faticato ad accettarsi: “Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro” – ha detto al settimanale Gente. Qui il profilo Instagram ufficiale di Romina Carrisi.