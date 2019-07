Romina e Debora, le ragazze di “calippo e bira” tornano con una canzone

ROMA – Vi ricordate di Romina e Debora? Nove anni dopo le due ragazze di “calippo e bira” (rigorosamente con una erre) tornano alla ribalta questa volta con una canzone. Il titolo, ovviamente, sarà in romanesco: “Portame ar Mare”.

E nel testo le due ragazze, diventate famose per una intervista sulla spiaggia di Ostia con SkyTg24, non potevano che citare la “bira e il Calippo”:

“Giù l’asciugamano, con la birretta in mano, tutti incastonati sembra un tetris disumano, sul lettino del vicino, Calippo è il paradiso, come dalla D’urso e il suo salotto (???) L’estate ci chiama, la gente ci ammira, siamo pronte a far festa, andiamo fuori di testa. Portame al mare, o ‘ndo te pare, pijame na bira che ‘ncho na lira”

Nel video poi spuntano due personaggi già noti al grande pubblico: l’ex concorrente di Temptation Island, Selvaggia Roma e l’ex concorrente del Grande Fratello Lucia Orlando.

