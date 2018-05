ROMA – Al Bano e Romina Power si sono esibiti sul palco di Amici sabato 19 maggio per festeggiare il compleanno del cantante di Cellino San Marco. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma non sono mancate le polemiche. E per una volta non riguardano il presunto triangolo Albano Carrisi-Romina Power-Loredana Lecciso.

La coppia (canora, s’intende) si è esibita con un inedita versione rap di Felicità, uno dei suoi maggiori successi. Ma il testo non era lo stesso di sempre: Romina ha rappato un vero e proprio attacco a Mediaset, con un probabile riferimento al Grande Fratello:

“Felicità è una televisione che non sia di parte, non abbia padroni, conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience estinguono il caro, estinto o no, che cosa vi importa? Le buste di sponsor son sotto la porta, gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico ormai sempre più insofferente”.