Romina Power chi è, età, dove e quando è nata, Al Bano Carrisi, marito, figli, vita privata

Chi è Romina Power, età, dove e quando è nata, Al Bano Carrisi, marito, figli, vita privata. La cantante Romina Power è infatti tra gli ospiti di Top Dieci, la trasmissione condotta da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera su Rai Uno in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Romina Power

Romina Power, nome completo Romina Francesca Power, è nata a Los Angeles il 2 ottobre del 1951 e ha 69 anni di età. E’ una cantante, attrice e personaggio televisivo statunitense naturalizzata italiana e Romina Power ha una altezza di 173 centimetri. Figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power (1914-1958) e Linda Christian (1923-2011), per i primissimi anni della sua vita visse negli Stati Uniti.

Romina Power dopo la morte prematura del padre alla fine del 1958, venne in un primo momento accudita dalla nonna materna. A nove anni insieme a sua sorella, sua madre e il suo patrigno, l’attore cinematografico Edmund Purdom, arrivò in Italia, dove concluse l’ultimo anno di studi elementari.

Marito, figli e vita privata di Romina Power

Per quanto riguarda la sua vita privata, Romina Power si sposò il 26 luglio 1970 con il cantante pugliese Al Bano Carrisi, con cui ha condiviso quasi interamente la carriera artistica. Romina con Al Bano ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. La primogenita Ylenia scomparve tra il 31 dicembre 1993 e il primo gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Al Bano si separa legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina Power, e la sentenza definitiva di divorzio è ufficializzata il 20 luglio 2012 dal tribunale di Brindisi.

Con la separazione da Al Bano, avvenuta nel 1999, e la sentenza definitiva di divorzio ufficializzata il 20 luglio 2012 dal tribunale di Brindisi, ha ridotto drasticamente l’attività di cantante e le apparizioni tv, preferendo una vita più privata. Nell’ottobre 2007, dopo aver comprato una casa a Sedona in Arizona, ha lasciato l’Italia per tornare negli Stati Uniti, la sua terra d’origine. Nel 2020 a causa del COVID-19, è ritornata ad abitare in Italia stabilendosi in Puglia regione a cui è rimasta fortemente legata.

La carriera di Romina Power e l’incontro con Al Bano

Romina Power debuttò al cinema a 13 anni e in quattro anni partecipò a ben 14 film, interpretando, tra l’altro, alcuni ruoli erotici. Nel 1967, durante la lavorazione del film Nel sole, un “musicarello” incontra sul set il giovane Albano Carrisi. Poi nel 1969 vince il Festivalbar con Acqua di mare. Dopo il matrimonio con Al Bano, partecipa con Armonia ad Un disco per l’estate 1970 e tale canzone si qualifica per la finale e arriva al sesto posto; con la stessa canzone partecipa anche al Festivalbar 1970.

Con Albano ha partecipato a due Eurovision Song Contest nel 1976 a L’Aia con We’ll Live It All Again (Noi lo rivivremo di nuovo) e nel 1985 a Goteborg con Magic, oh magic, terminando entrambe le volte al settimo posto e vincendo un Festival di Sanremo nel 1984 con Ci sarà. Sempre al Festival ha collezionato un secondo posto nel 1982, due terzi posti nel 1987 e 1989 e un ottavo posto nel 1991. Nel 1985 ha partecipato alla parodia de I promessi sposi realizzata dal Quartetto Cetra, interpretando Lucia.