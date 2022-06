Romina Power chi è: età, dove e quando è nata, vita privata, Al Bano, la tragedia di Ylenia, genitori, la dieta, carriera. La cantante nonché ex moglie di Al Bano è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone a partire dalle 14 su Rai Uno.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, genitori: la biografia di Romina Power

Romina Power, nome completo Romina Francesca Power, è nata a Los Angeles il 2 ottobre del 1951. E’ del segno della Bilancia ed ha dunque 70 anni di età.

Statunitense naturalizzata italiana, è alta 173 centimetri e pesa 80 kg. E’ figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power (1914-1958) e Linda Christian (1923-2011).

La dieta miracolosa

Nei mesi scorsi, Romina Power ha fatto una dieta miracolosa con cui ha perso 6 chili in 12 giorni. Si tratta di una dieta veloce chiamata, appunta, dei “docici giorni”. Per perdere peso, Romina ha mangiato frullati, smoothie, zuppe, brodo ed altri alimenti assunti in forma liquida, in parte per variegare l’assimilazione dei nutrienti, in parte come forma proteica o alternativa al pasto.

La morte del padre

Tyrone Power morì per un infarto il 15 novembre 1958 a Madrid, sul set del film Salomone e la regina di Saba, a soli 44 anni. Fu colto da malore durante una pausa delle riprese del duello con l’attore George Sanders e purtroppo si spense durante il trasporto all’ospedale. Fu sepolto all’Hollywood Forever Cemetery, il “cimitero dei divi” sulla celebre collina di Hollywood. Romina ha raccontato di essere rimasta molto traumatizzata dalla morte prematura del padre.

Nei primissimi anni della sua vita visse negli Stati Uniti. Dopo la morte del padre, alla fine del 1958, venne accudita dalla nonna materna.

A nove anni insieme a sua sorella, sua madre e il suo patrigno, l’attore cinematografico Edmund Purdom, arrivò in Italia, dove concluse l’ultimo anno di studi elementari. Il debutto al cinema avviene quando Romina ha 13 anni. In quattro anni partecipa a ben 14 film, interpretando, tra l’altro, alcuni ruoli erotici. Nel 1969 vince il Festivalbar con Acqua di mare.

L’ex marito Al Bano, i figli, la tragedia di Ylenia: la vita privata di Romina Power

Romina Power si è sposata il 26 luglio 1970 con il cantante pugliese Al Bano Carrisi, con cui ha condiviso quasi interamente la carriera artistica.

Romina con Al Bano hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. La primogenita Ylenia è scomparsa nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il primo gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans.

L’incontro con Al Bano nel 1967 e i successi in coppia

Al Bano e Romina si sono incontrati nel 1967 durante la lavorazione del film Nel sole, un “musicarello”.

Dopo il matrimonio con il cantautore pugliese partecipa con Armonia ad Un disco per l’estate 1970. Con la stessa canzone partecipa anche al Festivalbar 1970. Con Albano ha partecipato a due Eurovision Song Contest nel 1976 a L’Aia con We’ll Live It All Again (Noi lo rivivremo di nuovo) e nel 1985 a Goteborg con Magic, oh magic, terminando entrambe le volte al settimo posto. Ha anche vinto un Festival di Sanremo nel 1984 con Ci sarà.

Sempre al Festival ha collezionato un secondo posto nel 1982, due terzi posti nel 1987 e 1989 e un ottavo posto nel 1991. Nel 1985 ha partecipato alla parodia de I promessi sposi realizzata dal Quartetto Cetra, interpretando Lucia.

In coppia, tra gli anni Settanta e Ottanta Albano e Romina hanno ottenuto dei successi straordinari con brani come Felicità, Ci Sarà e Nostalgia Canaglia.

Nel febbraio 1999 Romina Power e Al Bano si sono separati legalmente dopo 29 anni di matrimonio. La sentenza definitiva di divorzio è stata ufficializzata il 20 luglio 2012 dal tribunale di Brindisi.