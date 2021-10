Romina Power senza limiti a Verissimo: ospite domenica pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin la celebre cantante ha svelato molti dettagli sulla sua vita privata, compresa una battuta erotica della nonna che ha fatto ridere tutto lo studio di Canale 5.

Romina Power: Al Bano non è stato il primo

La situazione si è iniziata a scaldare quando Romina ha rivelato che Al Bano non è stato il suo primo amore, ma è stato sicuramente il più lungo, visto che sono stati insieme per ben 29 anni.

Cercando di indagare sul dopo Al Bano, Silvia Toffanin le ha chiesto se ci sia stato un altro amore. Romina allora ha detto di tenere troppo alla sua libertà, tirando fuori una perla di saggezza della nonna.

Romina Power e la battuta piccante della nonna

Per spiegarsi meglio riguardo alla sua vita sentimentale, Romina ha chiamato in causa la nonna che, premette, “diceva una cosa ma non so se è il caso di dirla”. Poi a bruciapelo è arrivata la battuta che ha fatto scoppiare tutto il pubblico in una fragorosa risata: “Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale“.

Silvia Toffanin, in evidente imbarazzo, ha provato a correre ai ripari: “Erano i vecchi detti”, ha detto. Poi ha mandato in onda alcuni filmati a lei dedicati, con i messaggi di auguri per il suo compleanno di Loredana Bertè, Iva Zanicchi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Romina Power e il rapporto con la ex suocera

Attimi di imbarazzo per Silvia Toffanin anche quando Romina ha parlato del rapporto che aveva con la ex suocera Jolanda, la madre di Al Bano.

“Lei era diffidente. Diceva: attrice? Uguale tr**a”. La parolaccia coglie ancora una volta di sorpresa Toffanin che alla fine sorride divertita dall’eplosività della sua ospite.

Tornando ad Al Bano, Romina ha infine raccontato che anche i rapporti di Al Bano con la suocera non erano idilliaci: “Mia madre per tutta la vita l’ha criticato. Solo quando ho detto a mia madre che io e Al Bano ci stavamo separando lei mi ha detto che proprio adesso si stava affezionando a lui”.