ROMA -Romina Power posta una foto inedita di Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa da ormai ventisei anni. Ylenia Carrisi, in costume, è sorridente e felice. Una foto bellissima.

“La mia bellissima Ylenia – scrive Romina sul social – quando le estati erano lunghe e piene di gioia”. Ylenia scomparse a Capodanno tra 1993 e 1994 quando la ragazza, allora appena 23enne, fece perdere le sue tracce a New Orleans, in Louisiana.

Anche nelle scorse ore, l’ex moglie di Al Bano ha voluto tenere viva la memoria della giovane, pubblicando su Instagram una vecchia foto che ritrae Ylenia felice e sorridente. “La mia bellissima Ylenia – ha scritto Al Bano pubblicando la foto sui social – con Muffy tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose”.

“Era un piccolo genio, Ylenia – ha raccontato Al Bano qualche mese fa in una lunga intervista al settimanale Oggi ricordando un viaggio in Russia con Ylenia – In un mese imparò a parlare e scrivere in russo. Parlava e scriveva correttamente in cinque lingue. Amava passeggiare la sera e la notte nella Piazza Rossa e oggi ci sono tornato volentieri perché mi sono sentito accanto a lei”.

Fonte: Instagram.