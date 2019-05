Romina Power torna a vivere in Italia. E Al Bano esulta così

ROMA – Romina Power è tornata a vivere in Italia. E Al Bano esulta: “Finalmente”.

La cantante, che per sette anni ha vissuto in California, è tornata a vivere in Italia. Lo ha detto lo stesso Al Bano in una intervista al settimanale “Gente”: “E’ appena tornata in Italia, finalmente, dopo sette anni di America”.

Al Bano è felice per il ritorno di Romina anche se i figli sono sempre in giro per il mondo. Yari è spesso all’estero, stessa cosa Romina junior, mentre Cristel vive in Croazia con il marito Davor Luksic. “Yari è sempre in giro per il mondo – ha spiegato Al Bano – Ma con tutti non passa giorno senza sentirci. Con i piccoli è più semplice: se sono a casa li porto a scuola, li vado a prendere, cercando di costruire giorno dopo giorno un rapporto profondo e rispettoso. Dai miei genitori ho imparato l’abc della vita e non potevo desiderare scuola migliore. Gli stessi valori li ho trasferiti ai miei figli. E ora Jasmine e Bido (i due figli avuti da Loredana Lecciso, ndr) stanno insegnando a me a leggere un mondo così distante dal mio”. Fonte: Gente.