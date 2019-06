ROMA – Incontro imbarazzante a Roma per Romina Power. La ex moglie di Albano Carrisi si è ritrovata la “rivale” Loredana Lecciso a fare uno shooting proprio nell’hotel in cui alloggia nella Capitale e si è data alla fuga insieme alla figlia, Romina Junior.

A rivelare l’incontro con fuga è Dagospia, che scrive di un incontro casuale delle due signore all’hotel Hilton di Roma. Romina Power avrebbe incontrato la Lecciso proprio mentre stava lasciando la camera insieme alla figlia. Ma non ci sarebbe stato un vero e proprio incontro, perché la signora si sarebbe subito data alla fuga, trovando riparo in un bar privato del piano.

Un episodio che confermerebbe, se mai ce ne fosse stato bisogno, i non propriamente ottimi rapporti tra le due signore Carrisi. Del resto anche le frecciatine tra le due non sono mai mancate e la situazione è solo peggiorata da quando Albano e Romina sono tornati ad esibirsi insieme in giro per il mondo.

Questa situazione ha influito anche sul rapporto della Lecciso con i figli di primo letto di Albano, tanto che Cristel Carrisi non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio con Davor Luksic. Al contrario, Romina va molto d’accordo con Jasmine e Bido, i figli più piccoli di Albano. (Fonte: Dagospia)