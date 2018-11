ROMA – “Ylenia è viva fino a prova contraria”. Ne è convinta Romina Power che mercoledì sera al Maurizio Costanzo Show ha parlato, tra le altre cose, della dolorosa scomparsa della figlia.

E’ stato Costanzo a darle il la, confessando a Romina la sua ammirazione per la passione con cui la cantante continua ad aspettare un ritorno della sua primogenita, nata dall’amore con Al Bano e sparita nel 1993.

Nonostante l’ex marito si sia rassegnato, riconoscendo la presunta morte della figlia, Romina ha sempre ribadito di non aver mai smesso di cercarla. “Fino a prova contraria lei è viva – ha detto – come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente. Non capisco come si trovino cure per le malattie e non si fermi questo fatto che rapiscono le ragazze. Soprattutto in città dove succede di frequente”.

Nel corso della puntata, in cui era ospite anche Al Bano, c’è stato spazio anche per parlare della relazione tra i due cantanti, che negli ultimi anni sono tornati a riavvicinarsi grazie alla musica. Sul tema interviene Al Bano: “Con lei ho un grande rapporto di grandissimo rispetto e guai a chi lo tocca. Lei ha scelto di vivere in America non ho capito perché e io ho scelto di vivere qua…”.