ROMA – Romina Power passerà la quarantena da coronavirus nella tenuta di famiglia di Cellino San Marco dell’ex marito Al Bano. Questo l’annuncio della cantante su Instagram al termine dell’impegno con il talent show di Amici di Maria De Filippi. Una quarantena “affollata” dato che nella stessa tenuta dovrebbero vivere anche Loredana Lecciso con i figli Jasmine e Albano Junior.

Ora che l’esperienza con Amici di Maria De Filippi si è conclusa, la Power in un post su Instagram ha ringraziato la conduttrice e tutti i colleghi che hanno preso parte al talent show e scrive: “Partecipare ad Amici è stato per me un grande onore e un impegno di lavoro che mai avrei dissertato, non solo perché era la legge a consentirmelo, ma perché credevo nel suo scopo ultimo, per rispetto di un contratto e del lavoro della redazione, della genialità di chi l’ha diretta, per l’amore del pubblico, per l’aiuto anche minimo che avrei potuto dare con qualche risata alle persone a casa… nulla a che vedere con cose materiali”.

E aggiunge: “Parlo di Rispetto per le persone che hanno investito su di me ed Albano, parlo della sottile intelligenza di Maria De Filippi e di una forma diversa di Aiuto per il pubblico, che con il nostro lavoro, volevamo offrire e abbiamo offerto”.

Il domicilio ufficiale della cantante però è a Cellino San Marco, proprio nella tenuta di Albano Carrisi, e lei stessa ha spiegano che è li che passerà la quaranta: “Ed ora che i miei impegni lavorativi sono terminati torno nella Terra che mi ha accolto anni fa, a Cellino San Marco, nella Tenuta della Mia Famiglia, dove trascorrerò, come la legge vuole, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha stabilito, la mia quarantena. Vi abbraccio virtualmente tutti. Grazie Maria #iorestoacasa 🌈#andràtuttobene”. (Fonte: Instagram)