ROMA – Romina Power ha avuto un malore ed è finita in ospedale. Grande apprensione tra i fan che però ignorano quale sia il suo stato di salute. La cantante, infatti, ha postato solo una foto dove si vede il suo pollice all’insù e la didascalia dove la ex moglie di Al Bano ringrazia i dottori, infermieri e anestesisti e scrive: “Tutto bene quel che finisce bene”.

Ovviamente, anche i suoi figli sono subito andati da lei. Romina Carrisi ha sottolineato in un commento alla foto, che solo la preoccupazione per la sua mamma poteva spingerla a prendere alla 6 del mattino un volo internazionale. Forse per Romina Power solo un lieve malore, dato magari dalle elevate temperature che al momento stanno provocando svenimenti e altri tipi di problemi di salute. (fonte INSTAGRAM)